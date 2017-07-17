Кошка греется на радиаторе: новый арт-объект в Перми

В Перми появился еще один необычный стрит-арт-объект – скамейка, стилизованная под старинный чугунный радиатор системы отопления, на котором греется кошка. Батарею, как ее уже окрестили пермяки, установили около дома №48 на Комсомольском проспекте. Авторы этого необычного объекта утверждают, что это знак-композиция, которая символизирует связь времен и востребованность дела энергетиков в настоящем и будущем.