Кошка греется на радиаторе: новый арт-объект в Перми
В Перми появился еще один необычный стрит-арт-объект – скамейка, стилизованная под старинный чугунный радиатор системы отопления, на котором греется кошка. Батарею, как ее уже окрестили пермяки, установили около дома №48 на Комсомольском проспекте. Авторы этого необычного объекта утверждают, что это знак-композиция, которая символизирует связь времен и востребованность дела энергетиков в настоящем и будущем.
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