Зной или дожди: что ждет пермяков на этой неделе?
Летний зной или вновь дожди и грозы? Сегодня метеосайты дают противоречивую информацию относительно погоды на эту неделю. Где-то прогнозируют до плюс 30, а где-то повсеместно сырость и облачность. За разъяснениями мы обратились к специалисту ГИС-Центра ПГНИУ Андрею Шихову.
Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ:
- Жаркая погода сохранится в начале следующей недели, но к середине недели антициклон разрушится, и температура начнет понижаться и возобновятся дожди.
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