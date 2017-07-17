Зной или дожди: что ждет пермяков на этой неделе?

Летний зной или вновь дожди и грозы? Сегодня метеосайты дают противоречивую информацию относительно погоды на эту неделю. Где-то прогнозируют до плюс 30, а где-то повсеместно сырость и облачность. За разъяснениями мы обратились к специалисту ГИС-Центра ПГНИУ Андрею Шихову.

Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ:

- Жаркая погода сохранится в начале следующей недели, но к середине недели антициклон разрушится, и температура начнет понижаться и возобновятся дожди.