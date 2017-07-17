Рядом с ТРК «Семья» загорелся автомобиль
В социальных сетях появилось видео, зафиксировавшее, как на улице Революции рядом с ТРК "Семья" произошло возгорание легкового автомобиля. Видно, что на тушение машины выбежало несколько сотрудников близлежащих организаций. Вооружившись огнетушителями, хоть и не с первого раза, им удалось погасить пламя. Пострадавших нет.
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