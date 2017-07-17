Грузовые вагоны сошли с рельсов на станции Кунгур

ЧП на железной дороге. На запасных путях станции Кунгур с рельсов сошли четыре грузовых вагона, груженных щебнем. К месту происшествия тут же выехали экстренные службы. В результате инцидента жертв и пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. Авария не стала причиной и задержек поездов. Через полтора часа после аварии два вагона удалось поставить обратно на рельсы. К вечеру были подняты и все остальные.