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Пермский классический университет празднует именины
Пермский классический университет празднует именины. Ровно сто лет назад он обрел свое название и самостоятельность. В октябре прошлого года вековой юбилей там праздновали со дня образования вуза как отделения Петроградского университета, а 14 июля 1917 года постановлением временного правительства был образован Пермский классический, тогда единственный вуз на гигантской территории – от Томска до Казани. К этому времени здесь уже учились 522 студента и 40 вольнослушателей.
В первый же год существования Пермского университета медицинское отделение физико-математического факультета было преобразовано в медицинский факультет, еще год спустя открылся сельскохозяйственный и лесной, позднее агрономический, факультеты. Также женщины, которые ранее могли быть только вольнослушателями, автоматически получили статус студенток.
Необходимо напомнить, что все это происходило в революционный и бурный 1917 год, когда в центральной России происходили судьбоносные для страны перемены. Это, кстати своеобразно отразилось на формировании научно-преподавательского состава первого на Урале вуза.
Особых торжеств в этот день нет. К юбилейной дате лишь в пятом корпусе университета открылась выставка исторических фотографий, которые ранее выставлялись в Государственном университете Санкт-Петербурга, отделением которого несколько месяцев был и Пермский классический.
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