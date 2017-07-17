Пермский классический университет празднует именины. Ровно сто лет назад он обрел свое название и самостоятельность. В октябре прошлого года вековой юбилей там праздновали со дня образования вуза как отделения Петроградского университета, а 14 июля 1917 года постановлением временного правительства был образован Пермский классический, тогда единственный вуз на гигантской территории – от Томска до Казани. К этому времени здесь уже учились 522 студента и 40 вольнослушателей.

В первый же год существования Пермского университета медицинское отделение физико-математического факультета было преобразовано в медицинский факультет, еще год спустя открылся сельскохозяйственный и лесной, позднее агрономический, факультеты. Также женщины, которые ранее могли быть только вольнослушателями, автоматически получили статус студенток.

Необходимо напомнить, что все это происходило в революционный и бурный 1917 год, когда в центральной России происходили судьбоносные для страны перемены. Это, кстати своеобразно отразилось на формировании научно-преподавательского состава первого на Урале вуза.

Особых торжеств в этот день нет. К юбилейной дате лишь в пятом корпусе университета открылась выставка исторических фотографий, которые ранее выставлялись в Государственном университете Санкт-Петербурга, отделением которого несколько месяцев был и Пермский классический.