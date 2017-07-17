Пермский губернский оркестр дал концерт в трамвае-кабриолете

Оркестр под управлением полковника Евгения Тверетинова проехал на специальном трамвае-кабриолете по центральным рельсовым маршрутам Перми. Ездит и играет.Почти 2,5 часа они были в дороге. 25 произведений было сыграно.А стартовал "музыкальный трамвай" прямо из депо, где происходила погрузка и рассадка.

Все зрители, которые встречали музыкантов по всему городу, это был Комсомольский проспект, площадь перед Органным залом, на Перми-2 финишировали, все играли, подпевали, махали. Весело встречали музыкантов. Взбудоражился весь город после того, как увидели выступления Пермского губернского оркестра.

Таким веселым флешмобом музыканты Пермского губернского оркестра отправились в отпуск.