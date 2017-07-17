Фестиваль «Пермский период. Новое время» преодолел экватор
15 июля фестиваль-рекордсмен по продолжительности "Пермский период. Новое время" преодолел свой экватор. Ровно половина мероприятий позади. Еще пол-лета, самое теплое и солнечное, впереди.
В творческих планах более сотни мероприятий, которые проходят в разных уголках Прикамья с начала лета. По прогнозам организаторов, более одного миллиона человек посетит их. Речь идет о взрослых и о самых маленьких.
"Пермский период. Новое время" дает возможность жителям Прикамья поближе познакомиться с родным краем. Практически каждый фестиваль – повод для путешествия.
Сейчас в середине июля фестиваль добрался до своего экватора. Половина лета позади и еще полтора месяца мероприятий впереди.
Из ближайших мероприятий - во второй половине июля пермяков ждут на "Зове Пармы".
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