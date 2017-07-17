Инновационный подход к ремонту дорог демонстрируют на ул Спешилова
На улице Спешилова движение вновь сужали до одной полосы. Здесь много строительной техники. Кстати, эту магистраль сейчас делают по экспериментальной технологии.
Используют сразу несколько новинок – вместо асфальтобетона кладут щебеночно-мастичную смесь. В ней щебень одинакового размера, он лучше уплотняется. Работают сразу три машины в ряд. Бесшовный способ – главная инновация.Гарантия пять лет, но продержится дольше – 7-8. Главное – хорошо укатать асфальт.
В этом году при распределении контрактов удалось сэкономить 100 млн рублей. Это еще 10 отремонтированных дорожных объектов. Такие цифры приводят в краевом Минтрансе. Это экономия из 1 млрд, выделенного региону из федерального бюджета по программе «Безопасные и качественные дороги» на трассы пермской агломерации. Всего на дороги Прикамья в 2017-м направят более 11,5 млрд. В итоге 500 отремонтированных километров к 31 октября.
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