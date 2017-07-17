Инновационный подход к ремонту дорог демонстрируют на ул Спешилова

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На улице Спешилова движение вновь сужали до одной полосы. Здесь много строительной техники. Кстати, эту магистраль сейчас делают по экспериментальной технологии.

Используют сразу несколько новинок – вместо асфальтобетона кладут щебеночно-мастичную смесь. В ней щебень одинакового размера, он лучше уплотняется. Работают сразу три машины в ряд. Бесшовный способ – главная инновация.Гарантия пять лет, но продержится дольше – 7-8. Главное – хорошо укатать асфальт.

В этом году при распределении контрактов удалось сэкономить 100 млн рублей. Это еще 10 отремонтированных дорожных объектов. Такие цифры приводят в краевом Минтрансе. Это экономия из 1 млрд, выделенного региону из федерального бюджета по программе «Безопасные и качественные дороги» на трассы пермской агломерации. Всего на дороги Прикамья в 2017-м направят более 11,5 млрд. В итоге 500 отремонтированных километров к 31 октября.

Метки: в Перми

Опубликовано: 17.07.2017 в 10:50 в рубрике - Вести Пермь

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