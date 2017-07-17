В Перми перекрыта еще одна улица
В Перми в выходные закрыли еще одну центральную улицу. На этот раз в связи с раскопками Пермской сетевой компании. До августа остановится движение на Островского на участке от Пермской до Луначарского. Это тот самый участок, где сетевики копают чуть ли не каждый месяц. Теперь они обещают поменять все, что можно, чтобы больше не возвращаться.
Пермяков просят потерпеть. Автобусы пустят в объезд по улицам Максима Горького и Сибирской. Всего на 2,5 недели изменится путь у 6 маршрутов. Автомобилисты дополнительно могут воспользоваться улицами 25-го Октября и Клименко. Как утверждают в Пермской сетевой компании, проработаны и вывешены на дома и учреждения схемы выезда из близлежащих дворов. Все работы планируется закончить к 1 августа, чтобы открыть Островского одновременно с Северной дамбой.
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