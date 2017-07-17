Вести Пермь. События недели
Основные темы выпуска:
Двое с битами в розыске. Кто пытался вернуть на пермские дороги разборки в стиле лихих 90-х.
Черный дым. Как на пике реалистичности МЧС провело командно-штабные учения.
100-балльников больше и неудов по-минимуму. Чем порадовали пермские школьники в этом году, и почему некоторым ЕГЭ в этом году оказался не под силу.
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