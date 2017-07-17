Вести Пермь. События недели

Основные темы выпуска:

Двое с битами в розыске. Кто пытался вернуть на пермские дороги разборки в стиле лихих 90-х.

Черный дым. Как на пике реалистичности МЧС провело командно-штабные учения.

100-балльников больше и неудов по-минимуму. Чем порадовали пермские школьники в этом году, и почему некоторым ЕГЭ в этом году оказался не под силу.