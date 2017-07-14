В выходные пермяки останутся без воды
Более тысячи человек в предстоящие выходные останутся без воды. Отключение пройдет в Индустриальном районе Перми и коснется двух десятков жилых домов и районной поликлиники. Как говорят в «Новогоре», работы плановые и к понедельнику водоснабжение будет восстановлено в полном объеме. Добавлю, что без воды уже сегодня остались жители некоторых домов на улицах Малкова, Пушкина и на Комсомольском проспекте.
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