← В Индустриальном районе Перми можно заниматься гимнастикой бесплатно
«Суббота на набережной» Афиша мероприятий на 15-16 июля
В выходные пермяков и гостей города вновь ждут на берегу Камы. В программе "Субботы на набережной" как обычно развлекательная и познавательная составляющие. Об истории происхождения человеческих рас расскажет ученый Валерий Жук, попробовать создать шедевр вышивкой в технике гладь можно будет на специальном мастер-классе "Декор дома". Кроме того, для желающих проведут лекцию об огородах на подоконниках. Спортивная программа - как всегда шахматы и йога. Плюс, новинка, фестиваль "Летний кач" по уличным видам танцев. Старт мероприятий в 12.00 часов на отремонтированной части набережной.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Индустриальном районе Перми можно заниматься гимнастикой бесплатно
«Ростелеком» демонстрирует в Прикамье новое оборудование
Пермский край в цифах
Пермский губернский оркестр проедет по улицам города
Библиотека современного искусства открылась в Перми
Пермские программисты разработали конкурента Photoshop
Ученые Прикамья нашли зуб древнего слона
Сотрудники ГИБДД патрулируют улицы Прикамья
В Перми дорожные полицейские и судебные приставы ищут должников
Мотоциклист без шлема и прав разбился в ДТП
Добавить комментарий: