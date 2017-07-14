«Суббота на набережной» Афиша мероприятий на 15-16 июля

В выходные пермяков и гостей города вновь ждут на берегу Камы. В программе "Субботы на набережной" как обычно развлекательная и познавательная составляющие. Об истории происхождения человеческих рас расскажет ученый Валерий Жук, попробовать создать шедевр вышивкой в технике гладь можно будет на специальном мастер-классе "Декор дома". Кроме того, для желающих проведут лекцию об огородах на подоконниках. Спортивная программа - как всегда шахматы и йога. Плюс, новинка, фестиваль "Летний кач" по уличным видам танцев. Старт мероприятий в 12.00 часов на отремонтированной части набережной.