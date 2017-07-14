В Индустриальном районе Перми можно заниматься гимнастикой бесплатно

Пермяки могут заняться гимнастикой на свежем воздухе. В Индустриальном районе города в саду имени Миндовского организована новая площадка для занятий по физкультуре. Пермяков ждут на тренировки по суставной гимнастике и общей физической подготовке. Участникам предлагают выполнить комплекс упражнений для разных групп мышц, которые помогают развивать гибкость и пластичность суставов. Занятия бесплатные и подходят для граждан всех возрастных групп и с любым уровнем физической подготовки. Всех желающих позаниматься гимнастикой ждут по вторникам, четвергам и субботам в 9.00 утра в парке имени Миндовского.