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← «Ростелеком» демонстрирует в Прикамье новое оборудование

В Индустриальном районе Перми можно заниматься гимнастикой бесплатно

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Пермяки могут заняться гимнастикой на свежем воздухе. В Индустриальном районе города в саду имени Миндовского организована новая площадка для занятий по физкультуре. Пермяков ждут на тренировки по суставной гимнастике и общей физической подготовке. Участникам предлагают выполнить комплекс упражнений для разных групп мышц, которые помогают развивать гибкость и пластичность суставов. Занятия бесплатные и подходят для граждан всех возрастных групп и с любым уровнем физической подготовки. Всех желающих позаниматься гимнастикой ждут по вторникам, четвергам и субботам в 9.00 утра в парке имени Миндовского.

Метки: в Перми, Общество, Спорт

Опубликовано: 14.07.2017 в 16:44 в рубрике - Вести Пермь

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