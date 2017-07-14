«Ростелеком» демонстрирует в Прикамье новое оборудование
Новый дизель-генератор продемонстрировали сотрудники компании "Ростелеком". Установка работает на топливе, основная ее задача - выработка электроэнергии для обеспечения бесперебойной связи - интернета, телевидения и телефонии. Охват генератора - весь регион, поэтому называют его не иначе, как сердцем края. Пермяки совсем недавно могли оценить работу новой машины. Прямая линия с президентом страны на устройствах с батарейками - планшетах, телефонах, ноутбуках - не прервалась во время непродолжительного отключения электричества.
На сегодняшний день в крае установлено 106 стационарных дизельных генераторов и 119 передвижных. Все они разной мощности и рассчитаны на разные объемы - от поддержания связи в деревнях до больших районов краевой столицы. Особенно актуально это в условиях нынешней погоды, когда ветром рвет провода. В первую очередь мобильные бригады выезжают для обеспечения связи в соцобъектах - больницах, детских садах, школах. Кроме того, электроэнергию накапливают специальные батареи, запасов хватает на несколько суток. Вся эта система на профессиональном языке называется резервное аварийное электроснабжение.
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