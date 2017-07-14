Пермский край в цифах

Штраф в полтора миллиона рублей. Такую сумму взыскали судебные приставы Перми с осужденного за взятки ревизора РЖД. Он был признан виновным в получении взяток за оформление фиктивных протоколов заседания аттестационной комиссии без участия самих членов комиссии, а также за проставление отметок о прохождении аттестации без проверки фактических знаний аттестуемых. Следствием было установлено 36 эпизодов получения взяток от работников, производственная деятельность которых связана с движением поездов.

Директор пермской компании задолжал своим сотрудникам 840 тысяч рублей. Он подозревается в умышленной задержке выплаты заработной платы. Семь сотрудников компании более двух месяцев не получали заработанные собственным трудом деньги. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и восстановления законных прав и интересов потерпевших. Расследование уголовного дела продолжается, – рассказали в СКР по Пермскому краю. В случае, если вина директора предприятия будет доказана, ему грозит до трех лет лишения свободы.

Жителя Чусового лишили выезда за границу из-за долга в 500 тысяч рублей. Мужчина должен был выплатить эту сумму женщине, которая пострадала в аварии по его вине. Управляя своим автомобилем, мужчина сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. За нанесение тяжкого вреда здоровью виновный должен был выплатить ей 500 тысяч рублей. Однако делать это он не торопился. Судебные приставы лишили должника не только права выезда за границу, но и начали удерживать деньги из его зарплаты и переводить их на счёт пострадавшей.