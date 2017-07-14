Сотрудники ГИБДД патрулируют улицы Прикамья

Пермские госавтоинспекторы продолжают патрулирование улиц краевого центра. В поле зрения сотрудников ГИБДД попадают, как правило, тонированные автомобили или те, которые ведут себя на дороге не адекватно.

Кировский район. Госавтоинспекторы останавливают каждый проезжающий автомобиль. Идет рейд "Опасный водитель". Первый нарушитель не заставил долго ждать. Всего в ходе рейда было выявлено более 40 нарушений. Среди самых распространенных – тонировка не по нормам ГОСТа. Большинство водителей предпочли избавиться от пленки прямо на месте.

За пару часов госавтоинспекторы выявили двух пьяных водителей. Еще столько же отказались пройти медосвидетельствование. Один из нарушителей сел за руль нетрезвым повторно. Мужчину привлекут к уголовной ответственности. Остальным любителям покататься под градусом грозит 30 тысяч штрафа и лишение прав до двух лет.