В Перми дорожные полицейские и судебные приставы ищут должников

В Перми завершается совместное профилактическое мероприятие Госавтоинспекции и сотрудников службы судебных приставов. Ищут должников. Дорожные полицейские осуществляют остановку транспортных средств, после чего благодаря новейшим техническим программам по базам данных определяется автомобиль, владелец которого своевременно не уплатил либо административный штраф, либо государственные пошлины или налоги.

За несколько дней такого совместного рейда было выявлено 59 жителей краевого центра, имеющих задолженность по оплате административных штрафов. С каждым водителем была проведена беседа о соблюдении правил дорожного движения, разъяснен порядок уплаты и возможность самостоятельной проверки неуплаченных штрафов на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России.