Комфортная городская среда формируется не только в краевой столице
Краевые власти провели контрольный срез выполнения в регионе федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Речь идет о благоустройстве дворов, общественных мест, скверов и парков. Последних, кстати, должны к 1 сентября отремонтировать сразу пять в разных городах края.
Дворы более восьмисот домов, семьдесят общественных территорий, пять парков по всему краю будут благоустроены. И глава региона Максим Решетников распорядился сделать всё в установленные сроки, то есть к первому сентября.
Чусовой - один из пяти городов, где в рамках программы, начались работы по благоустройству парка культуры и отдыха. В планах значительно преобразить внешний вид этого места.
Кроме Чусового парки будут благоустроены в Губахе, Чайковском, Кудымкаре и Лысьве. Порядка 22 миллионов рублей направлено на эти цели.
А подробную информацию о любом объекте, будь то парк или двор, можно узнать в интернете, на сайте "Управляем вместе". И не только узнать и посмотреть, но и оставить свои пожелания по ходу или качеству проводимых работ.
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