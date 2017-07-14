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Пермяки обустраивают «Общий двор»

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В пермской Мотовилихе сегодня появился первый арт-объект в рамках проекта "Общий двор". Его запустили авторы Музея современного искусства. На полянке инициативные и активные пермяки сделали некое подобие лобного места со столом из травы и вазой, полной ромашек.

В ближайшее время в пермских дворах появится еще не один такой арт-объект. Их уже придумывают и потихоньку начинают создавать пожилые люди, которые тут же и живут. Помогают им в этом авторы Музея современного искусства. Например, сегодня там участники проекта учились вырезать особым способом трафареты, для того чтобы наносить рисунки на заборы.

Метки: в Перми, Общество, Культура

Опубликовано: 14.07.2017 в 09:52 в рубрике - Вести Пермь

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