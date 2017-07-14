← Пожар в кооперативе «Ромахино» тушили всем поселком
Комфортная городская среда формируется не только в краевой столице →
Пермяки обустраивают «Общий двор»
В пермской Мотовилихе сегодня появился первый арт-объект в рамках проекта "Общий двор". Его запустили авторы Музея современного искусства. На полянке инициативные и активные пермяки сделали некое подобие лобного места со столом из травы и вазой, полной ромашек.
В ближайшее время в пермских дворах появится еще не один такой арт-объект. Их уже придумывают и потихоньку начинают создавать пожилые люди, которые тут же и живут. Помогают им в этом авторы Музея современного искусства. Например, сегодня там участники проекта учились вырезать особым способом трафареты, для того чтобы наносить рисунки на заборы.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Пожар в кооперативе «Ромахино» тушили всем поселком
В Перми открылась необычная выставка обезьян
Дети или проводка: в Кудымкар выясняют причину пожара
В Перми зафиксирован всплеск ДТП
Пульс города
Летние дни в Перми отмечают соревнованиями по гребле
Подведены итоги сдачи ЕГЭ-2017 в Пермском крае
Пожар на химическом предприятии: основа сценария учений МЧС
Пермский край примет первый чемпионат мира
Продолжаются слушания по делу об обрушении дома на улице Куйбышева 103
Добавить комментарий: