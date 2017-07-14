Пермяки обустраивают «Общий двор»

В пермской Мотовилихе сегодня появился первый арт-объект в рамках проекта "Общий двор". Его запустили авторы Музея современного искусства. На полянке инициативные и активные пермяки сделали некое подобие лобного места со столом из травы и вазой, полной ромашек.

В ближайшее время в пермских дворах появится еще не один такой арт-объект. Их уже придумывают и потихоньку начинают создавать пожилые люди, которые тут же и живут. Помогают им в этом авторы Музея современного искусства. Например, сегодня там участники проекта учились вырезать особым способом трафареты, для того чтобы наносить рисунки на заборы.