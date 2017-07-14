Пожар в кооперативе «Ромахино» тушили всем поселком

6 человек доставлены в Пермский ожоговый центр из садоводческого товарищества "Ромахино" Добрянского района. Четверо из них в тяжелом состоянии в реанимации. Все пострадавшие получили ожоги во время тушения пожара. Спасали от огня весь поселок. Больше было некому.

Ближайшая пожарная часть в 40 километрах, и главное препятствие - река Чусовая. Поэтому без вариантов - тушить пожары только своими силами. В жаркий вечер большинство из добровольцев были полураздеты - 6 человек получили ожоги. На лодках их переправили в Талицу, а затем на скорых в 21-ю пермскую больницу.

В Ромахино же пытаются узнать причину возгорания. К конкретной версии подтолкнула деталь - когда потушили первый пожар, в рядом стоящем доме загорелся предбанник. Под подозрением - маленький сосед, дедушка которого сейчас также в больнице.

"Кооператив "Ромахино" - 200 домов, расположенных близко друг к другу. Причиной такой сплоченности при ликвидации пожара, помимо добрососедских отношений, стала боязнь за собственное жильё. Добраться сюда можно исключительно водным транспортом, поскольку с другой стороны тайга, а с третьей - болото.

И как по закону подлости - "страховка" на баню у Надежды Моисеевой закончилась несколько дней назад. Впрочем, сейчас главное, чтобы выжили пострадавшие. Врачи дают благоприятный прогноз. А МЧС готовится нагрянуть в Ромахино с масштабными проверками.