Ремонту Северной Дамбы дожди не помеха
В Перми недавние проливные дожди сыграли даже на руку строителям, которые капитально переделывают сейчас Северную дамбу. Песчано-гравийная смесь лучше и прочнее трамбуется в дождь, - полушутливо сообщают подрядчики. Но главное – сегодня они подтвердили, что график выдерживается, и сроки окончания не отменяются. 1 августа здесь пустят автомобильный транспорт, 1 сентября – трамваи.
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