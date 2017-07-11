Ремонту Северной Дамбы дожди не помеха

В Перми недавние проливные дожди сыграли даже на руку строителям, которые капитально переделывают сейчас Северную дамбу. Песчано-гравийная смесь лучше и прочнее трамбуется в дождь, - полушутливо сообщают подрядчики. Но главное – сегодня они подтвердили, что график выдерживается, и сроки окончания не отменяются. 1 августа здесь пустят автомобильный транспорт, 1 сентября – трамваи.