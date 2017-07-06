Лучше ли наших европейские дороги?
Портал 59.ru совместно с Пермским национальным исследовательским политехническим университетом опубликовал довольно объемную статью на дорожную тематику. Заголовок следующий «Научный взгляд: почему асфальт в Перми «вскрывается» весной, и лучше ли наших европейские дороги».
В первой серии кандидат технических наук, доцент кафедры «Автомобильные дороги и мосты» Людмила Щепетева рассказывает о том, как построить качественную автомобильную дорогу. Что нужно предусмотреть, чтобы асфальт на проезжей части не «вскрывался» каждую весну, где в Прикамье самые хорошие дороги, и действительно ли в Европе они лучше, чем у нас.
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