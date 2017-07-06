В трех районах Пермского края ликвидируют последствия стихии

6 мостов и столько же участков дорог стали жертвами затяжных дождей в трех районах Пермского края. О том, как ликвидируют последствия обильных осадков, докладывали сегодня на заседании регионального правительства.

В частности, прогнозируемый срок полного восстановления движения через реку Шоробянка в Ильинском районе - 7 июля. Здесь обрушилась половина моста, частично было перерезано сообщение с Чермозом. Сейчас движение здесь организовано по одной полосе.

Идут ремонтные работы в Юсьвинском и Карагайском районах. К мосту через реку Елковка между Ильинским и Карагаем подвозятся стройматериалы. Работы здесь начнутся с прекращением дождей.

В Карагайском районе полностью разрушен автомобильный мост через реку Малый Воим, проезд транспорта здесь временно невозможен.