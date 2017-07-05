В Перми прошел суд над «фабрикой фальшивок»

Группа мошенников в Перми при помощи профессионального гримера подделывала фото в паспорте и получала многомиллионные кредиты в банке, за что и схлопотала солидные сроки.

Организатор фабрики фальшивок предстал перед судом как организатор группы мошенников. Документы подделывали и по ним получали кредиты в банках. Люди приходили одни и те же, а вот фотографии в паспорте были каждый раз разные. Профессиональные гримеры подтверждают - превратить человека с улицы, в успешного бизнесмена не сложно. Фото с измененной внешностью вклеивали в поддельные паспорта, в которых остальные данные принадлежали реальным людям.

В итоге, мошенники оформляли кредитные договоры. Сделать им это удалось на сумму 4,5 миллиона рублей. Конечно, закрывать их они не собирались.

Какие сроки получили мошенники, смотрите в сюжете