С июля вступают в силу новые правила перевозки детей

Через неделю в Перми вступают в силу изменения в правилах дорожного движения. Главные касаются правил перевозки детей. Здесь неожиданное послабление для тех, у кого ребенок в автокресло уже просто не помещается. После 7 лет, о специальных креслах можно будет забыть и на заднем сиденье перевозить ребенка, как взрослого.

Одновременно с небольшими послаблениями, при перевозке детей до 7 лет вводятся более жесткие правила. Теперь никаких подложенных подушек и бескаркасных удерживающих устройств, цепляющихся на ремень безопасности. Как показали последние краш-тесты «Нами», все они крайне небезопасны.

Резюмируя все нововведения, можно сказать, что теперь категорически запрещено оставлять детей до 7 лет в автомобиле одних, перевозить их можно и на переднем и заднем сиденье, но только в специальном каркасном кресле. С теми, кто постарше стало проще, но опять же окончательный выбор за родителями.