С июля вступают в силу новые правила перевозки детей
Через неделю в Перми вступают в силу изменения в правилах дорожного движения. Главные касаются правил перевозки детей. Здесь неожиданное послабление для тех, у кого ребенок в автокресло уже просто не помещается. После 7 лет, о специальных креслах можно будет забыть и на заднем сиденье перевозить ребенка, как взрослого.
Одновременно с небольшими послаблениями, при перевозке детей до 7 лет вводятся более жесткие правила. Теперь никаких подложенных подушек и бескаркасных удерживающих устройств, цепляющихся на ремень безопасности. Как показали последние краш-тесты «Нами», все они крайне небезопасны.
Резюмируя все нововведения, можно сказать, что теперь категорически запрещено оставлять детей до 7 лет в автомобиле одних, перевозить их можно и на переднем и заднем сиденье, но только в специальном каркасном кресле. С теми, кто постарше стало проще, но опять же окончательный выбор за родителями.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Чермоз оказался отрезанным от внешнего мира
В Ильинском районе ведутся восстановительные работы
Потоп на севере Прикамья
В Кунгуре активизировался дорожный ремонт
В Пермском крае начался сезон «тихой охоты»
Жители Орджоникидзевского района судятся с МТС
Пермяки теперь могут управлять строительством парков
Дожди разрушили автомобильный мост
В Юсьвинском районе объявлен режим ЧС
«Избавительница от бед» на Коми-Пермяцкой земле
Добавить комментарий: