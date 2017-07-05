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В Перми прошел суд над «фабрикой фальшивок» →

С июля вступают в силу новые правила перевозки детей

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Через неделю в Перми вступают в силу изменения в правилах дорожного движения. Главные касаются правил перевозки детей. Здесь неожиданное послабление для тех, у кого ребенок в автокресло уже просто не помещается. После 7 лет, о специальных креслах можно будет забыть и на заднем сиденье перевозить ребенка, как взрослого.

Одновременно с небольшими послаблениями, при перевозке детей до 7 лет вводятся более жесткие правила. Теперь никаких подложенных подушек и бескаркасных удерживающих устройств, цепляющихся на ремень безопасности. Как показали последние краш-тесты «Нами», все они крайне небезопасны.

Резюмируя все нововведения, можно сказать, что теперь категорически запрещено оставлять детей до 7 лет в автомобиле одних, перевозить их можно и на переднем и заднем сиденье, но только в специальном каркасном кресле. С теми, кто постарше стало проще, но опять же окончательный выбор за родителями.

Метки: Общество

Опубликовано: 05.07.2017 в 10:00 в рубрике - Вести Пермь

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