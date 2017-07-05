Чермоз оказался отрезанным от внешнего мира
Cтихия частично отрезала от внешнего мира и город Чермоз. В селе Сретенское обрушилась половина моста через речку Большой Кет. Трасса Ильинский-Чермоз оказалась перерезана пополам. Кроме Чермоза сообщение затруднено с половиной Сретенского, а также Ивановским поселением.
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