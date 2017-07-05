В Ильинском районе ведутся восстановительные работы
В Ильинском районе сейчас ведутся работы по восстановлению размытой дороги и разрушенного накануне моста. Там из-за сильных дождей пострадала автодорога Сретенское – Рождественское между Ильинским и Карагаем. Здесь смыло мост через реку Елковка и участок дороги на подходах к мосту через реку Шоробянка в селе Кривец.
Николай Уханов, министр транспорта Пермского края:
- Сегодня организована работа, вышла туда техника, и преступили к работам, срок устранения 3-4 дня. Ситуацию мониторим, ждем, когда уровень воды упадет. За последнюю ночь порядка 30-40 см вода спала. Надеемся, что в ближайшие сутки еще вода спадет, тогда можно будет полномасштабно выйти на работы.
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