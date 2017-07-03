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Ни рыба, ни мясо
Известный уличный художник Александр Жунев сегодня начал создавать в Перми новый арт-объект. Его работа из непрозрачного цветного скотча появится на поверхности сетчатого забора на городской набережной. Технологию он придумал сам.
Александр Жунёв:
- Картина называется «Ни рыба, ни мясо». Про нашу Пермь. Что мы не Урал и не Поволжье.
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