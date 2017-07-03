«Белая проблема» в Прикамье пришла на 2 недели позже

Из-за бесконечных дождей так называемый «летний снег» полетел нынче в Перми на две недели позже. Правда, вне зависимости от погоды тополиного пуха из года в год меньше не становится. Это по-прежнему беда для аллергиков и угроза возникновения пожаров. Можно ли справиться с такой сезонной напастью? Смотрите в сюжете

Тополь - дерево неприхотливое и может расти даже на строительном мусоре. А последствия от их бурной летней деятельности на себе в первую очередь испытывают жители городов.

Главная опасность от тополиного пуха в современных мегаполисах - это пожары. «Летний снег» горит, выделяя значительное количество тепла. Огнеборцы сравнивают его с «бикфордовым шнуром». В результате чего дом или дача могут сгореть за считанные минуты - достаточно одной искры.

Другая проблема - это реакция человека на пыльцу растений. У врачей-аллергологов, как и у пожарных, две летние недели - в период цветения тополя - работы прибавляется.