← Уголовное дело о поддельных БАДах ведется в Перми
Садим картошку по-новому!
Несмотря на дождливый и холодный июнь, пенсионерка из Кудымкара уже собрала первый урожай картофеля. Как говорит, она провела эксперимент – сделала посадки еще 8 апреля. Клубни женщина поместила в мешки с землей и оставила в парнике. Поливала два раза в неделю. В итоге сейчас выросло по 20-30 картошек из одного мешка. Благодаря такому методу не надо было даже окучивать и убирать сорняки.
Рима Калинина:
- Весной зайдешь в парник, уже все руки чешутся, хочется работать. А на улице холодно, снег. Смотришь - сорняки уже растут, а раз сорняки растут, значит, и другие культуры вырастут.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Уголовное дело о поддельных БАДах ведется в Перми
Какие изменения ждут пермяков с 1 июля?
Юбилей авиаконструктора Павла Соловьева отпразднуют грандиозным концертом
Сквер имени Миндовского украсили новыми арт-объектами
ДТП со смертельным исходом в Закамске. Кто ответит?
Обманутые дольщики Триумфа получат субсидии
В Перми зафиксирован настоящий смерч
Суд арестовал подозреваемого в двойном убийстве
В Пермском доме художника открылась выставка учеников детской художественной школы
Гастроли московского театра «Мастерская Петра Фоменко» в Прикамье
Добавить комментарий: