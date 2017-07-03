Садим картошку по-новому!

Несмотря на дождливый и холодный июнь, пенсионерка из Кудымкара уже собрала первый урожай картофеля. Как говорит, она провела эксперимент – сделала посадки еще 8 апреля. Клубни женщина поместила в мешки с землей и оставила в парнике. Поливала два раза в неделю. В итоге сейчас выросло по 20-30 картошек из одного мешка. Благодаря такому методу не надо было даже окучивать и убирать сорняки.

Рима Калинина:

- Весной зайдешь в парник, уже все руки чешутся, хочется работать. А на улице холодно, снег. Смотришь - сорняки уже растут, а раз сорняки растут, значит, и другие культуры вырастут.