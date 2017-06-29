Гастроли московского театра «Мастерская Петра Фоменко» в Прикамье

В Перми с успехом прошли гастроли московского театра "Мастерская Петра Фоменко". О спектаклях, которые посмотрели зрители в краевой столице, наш рассказ.

Молодой человек Дмитрий Санин беззаботно шагает по незнакомому городу. Идет, не оглядываясь, петляет, часто сворачивает не туда - но, кажется, это не влечет за собой никаких последствий. Жизнь закручивается вокруг него. Русский человек слаб и инертен. В ситуации, когда решается его собственная судьба, он не способен принять решения и сделать самостоятельный шаг. Он лишь плывет по течению. Название спектаклю "Русский человек на rendez-vous" дала статья Чернышевского, посвященная нескольким рассказам и романам Тургенева. За работу над повестью "Вешние воды" взялось второе поколение стажеров мастерской Фоменко.

Евгений Каменькович, художественный руководитель театра "Мастерская Петра Фоменко":

- Молодые люди, поскольку они не замутнены никакими трактовками, как они чувствуют сегодня, так они и сделали. Мне кажется, что это хорошая художественная наглость. Мы все очень гордимся, поскольку у нас это новое поколение. Они говорят и по-итальянски, и по-немецки, и по-французски, играют на всех музыкальных инструментах.

Спектакль "Русский человек на rendez-vous" интерес тем, что у него нет одного режиссера. Он создан полностью актерами, а Евгений Каменькович лишь помогал молодым артистам. Я был зеркалом, рассказывает художественный руководитель. Второй спектакль, который увидели пермяки - это "Война и мир. Начало романа". Спектакль за 20 лет своего существования получил признание публики и три премии "Золотая Маска", объездил десять стран мира и вот, наконец, приехал в Пермь. Подробнее