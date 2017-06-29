Как работают кинологи пермской таможни
Кинологи Пермской таможенной службы рассказали журналистам, как пресекают провоз в самолетах наркотиков и взрывчатки. Благодаря четвероногим сотрудникам российской таможни по всей стране только в этом году изъято 2,5 килограмма запрещенных и 5 килограммов взрывчатых веществ. С теми, кто всегда на посту, встретилась и наша съемочная группа.
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