Как работают кинологи пермской таможни

Кинологи Пермской таможенной службы рассказали журналистам, как пресекают провоз в самолетах наркотиков и взрывчатки. Благодаря четвероногим сотрудникам российской таможни по всей стране только в этом году изъято 2,5 килограмма запрещенных и 5 килограммов взрывчатых веществ. С теми, кто всегда на посту, встретилась и наша съемочная группа.