Новости спорта. Пермь
Корреспондент программы "Вести Пермь" Анастасия Белостоцкая расскажет об основных спортивных событиях Прикамья. В Выпуске: прикамская бегунья стала серебряным призёром Первенства России; на пути в 1/4 Кубка России по регби среди мужских коллективов пермский "Витязь" остановил "Красный яр".Отпуск игроков волейбольного клуба "Прикамье" может превратиться в небытие. На официальном сайте клуба вышло интервью бессменного руководителя команды Владимира Путина, в котором он рассказал о вероятном банкротстве клуба. В Перми определили, кто отправится на чемпионат мира по аджилити.
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