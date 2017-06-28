Самолету президентского авиаотряда «Россия» присвоено имя Павла Соловьева

В честь столетнего юбилея легендарного пермского конструктора Павла Соловьева его имя присвоили самолету Ту-204-300 из авиационного полка Президента России. Церемония прошла в Москве на территории закрытого от посторонних правительственного аэропорта Внуково-2. Эксклюзивные кадры оттуда.

Церемонии, когда самолет получает имя собственное, в России не редкость. Но сегодня есть серьезное отличие – имени Павла Соловьева нет на борту. Таковы требования регламента для самолетов президентского авиаотряда. Чтобы исключить мгновенную идентификацию того или иного борта и его пассажиров.

Табличка с именем Павла Соловьева расположена в переднем вестибюле самолета и увидеть ее может любой... любой, кому это положено по должности.