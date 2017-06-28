Пермская гордума выделила дополнительные деньги баскетбольному клубу «Парма»
Нешуточные дебаты разыгрались в Пермской городской думе. Поводом послужило выделение дополнительных 40 миллионов рублей для баскетбольного клуба «Парма». Деньги должны пойти на страховку и питание спортсменов, оплату труда персонала клуба и организацию домашних матчей.
И это не единственное изменение в бюджет - более 3 миллионов рублей депутаты выделяют на оснащение нового спортивного зала в 32-й пермской школе. Также территориальное общественное самоуправление сегодня может смело отмечать своеобразный юбилей. Пермская городская дума приняла решение о создании ТОСа, который станет сотым по счету в городе. Располагаться он будет в Свердловском районе и называться «Егошиха». Символично, что именно отсюда и берет свое начало город Пермь.
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