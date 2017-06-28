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В Прикамье 730 выпускников закончили школу с золотой медалью

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Во многих школах Перми прошли выпускные и вручения аттестатов. С золотой медалью общеобразовательные заведения Прикамья нынче закончили 730 человек. ЕГЭ по русскому языку на высшие сто баллов написали 103 ученика. Сегодня же стали появляться результаты экзамена по литературе. Кто и как вступает во взрослую жизнь? Подробнее

Метки: Образование

Опубликовано: 28.06.2017 в 09:15 в рубрике - Вести Пермь

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