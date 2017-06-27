Летний «сезон кастрюль» стартовал в пермском ЖКХ

Сразу в четырех районах Перми сегодня официально стартовали широкомасштабные работы по опрессовке теплотрасс. Это значит, что в многоэтажках начали отключать горячую воду. По закону это можно делать на срок не более двух недель. Что делать если холодный душ приходится принимать дольше, и кого коснутся неудобства в ближайшее время? Подробнее в видеосюжете