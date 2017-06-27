Летний «сезон кастрюль» стартовал в пермском ЖКХ
Сразу в четырех районах Перми сегодня официально стартовали широкомасштабные работы по опрессовке теплотрасс. Это значит, что в многоэтажках начали отключать горячую воду. По закону это можно делать на срок не более двух недель. Что делать если холодный душ приходится принимать дольше, и кого коснутся неудобства в ближайшее время? Подробнее в видеосюжете
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Фестиваль уличных театров на пермской эспланаде
Подрядчик рассказал когда откроют для движения Северную дамбу в Перми
Прикамье отмечает юбилей авиаконструктора П.Соловьева
26 июня Юбилей конструктора Павла Соловьева
ВОВРЕМЯ! Про народ
Фестиваль воздухоплавателей в Кунгуре
Вести Пермь. События недели
Из песочницы - на беговелик
В Театре-Театре открылся Международный фестиваль современного искусства «Территория»
Танцы, любовь и рок-н-ролл: премьера в театре «У Моста»
Добавить комментарий: