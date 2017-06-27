Фестиваль уличных театров на пермской эспланаде

Фестиваль уличных театров в Перми за два дня успели посетить 20 тысяч зрителей. Они увидели 40 выступлений артистов из Испании, Франции, Англии, разных городов России. В частности вниманию публики было представлено огненное шоу «Летящий самолет», напоминающий детский конструктор, воздушные акробаты. Свое зрелище устроил Большой белый человек и клоуны, которые принимали участие в открытии сочинской олимпиады. Не помешал даже дождь. В честь него устроили флешмоб с зонтами. Все сопровождалось живой музыкой.