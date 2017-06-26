Фестиваль воздухоплавателей в Кунгуре
В субботу 24 июня в Кунгуре открылась "Небесная ярмарка". Фестиваль любителей неба уже в шестнадцатый раз собирает команды воздухоплавателей со всего мира. Яркое, незабываемое зрелище ожидает гостей и участников фестиваля на протяжении целой недели. На торжественном открытии побывала корреспондент "Вести Пермь" Мария Костарева. Подробнее
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