Фестиваль воздухоплавателей в Кунгуре

В субботу 24 июня в Кунгуре открылась "Небесная ярмарка". Фестиваль любителей неба уже в шестнадцатый раз собирает команды воздухоплавателей со всего мира. Яркое, незабываемое зрелище ожидает гостей и участников фестиваля на протяжении целой недели. На торжественном открытии побывала корреспондент "Вести Пермь" Мария Костарева. Подробнее