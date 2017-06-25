Вести Пермь. События недели
Основные темы выпуска:
Первый в Прикамье платный мост и первый современный аэропорт. Как суперобъекты перестают быть просто чертежами и декларациями о намерениях.
Истребитель-перехватчик Павел Соловьев. Как боевой МИГ получил имя человека, подарившего ему сразу два сердца - два сверхнадежных двигателя.
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