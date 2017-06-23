Беговелы, так называемые велосипеды без педалей, набирают всё большую популярность. С закрытых детских площадок они выбираются на улицу, где требуют от своих водителей уже определённого мастерства в вождении. Спрос диктует предложение, поэтому в Перми открываются специальные обучающие школы.

Из песочницы на беговелик. Малышам от года до трёх предлагают освоить это транспортное средство под присмотром профессионалов профильного пермского клуба. Мамы знают, что самое сложное в этом возрасте привлечь внимание чада больше, чем на 5 минут. К решению задачи тренерский штаб подошёл креативно.

Полина, тренер пермского клуба «Беговелик», рассказывает: "У нас есть такие вот зачётки. Это система мотивации для ребяток. Если ребёнок выполнил какой-то трюк, мы даём ему на выбор наклеечку с беговелик, и каждое занятие мы сдаём какие-нибудь зачёты. И ребёнок так у нас мотивируется. И 99 процентов детей в наших группах занимаются. Есть такой Мальчик Гоша. Он к нам сегодня пришёл второй раз, но так как катается уже давно, то он переходит в группу, которая постарше. Вместе с начинающими ему заниматься неинтересно. Вот мы ему выдали такую зачётку, он у нас сдаёт зачёт - показывает самолетик".

Такой вариант летнего досуга для детей в Перми существует уже три года. Открыты три оборудованные площадки - одна в Мотовилихе и две в Свердловском районе. Занятия проходят два раза в неделю по 45 минут.