В Театре-Театре открылся Международный фестиваль современного искусства «Территория»
На площадке Пермского академического Театра-Театра начался один из самых престижных профессиональных форумов - Международный фестиваль-школа современного искусства «Территория». С 22 июня по 1 июля на "Сцене-Молот" и на большой сцене ТТ в рамках "Территории" пройдет второй сезон творческого образовательного проекта «Арт-Лаборатория». Его посвящают современной хореографии. С артистами балетной и драматической труппы будет работать один из главных специалистов этого танцевального направления - хореограф Александр Андрияшкин. Итогом работы станет пластический перформанс, который будет показан на сцене Театра-Театра 1 июля в 19:00 часов. Лаборатория пластического театра включает образовательную программу, принять участие в ней смогут все желающие.
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