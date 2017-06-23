Танцы, любовь и рок-н-ролл: премьера в театре «У Моста»

В театре «У моста» круглые сутки актеры танцуют и поют - 23 июня артисты сыграют для зрителей премьерный спектакль «Сваха» по пьесе Торнтона Уайлдера. Сюжет этого произведения прост как никогда. Пользуясь отсутствием хозяина, два приказчика из провинциального Йонкерса отправляются в Нью-Йорк в поисках любви и приключений. Фантазии свахи Долли создают фарсовые ситуации и разрушают иллюзорность представлений о повседневной жизни.

Перед премьерой артисту важно как можно лучше сконцентрироваться на себе и своей роли. Здесь лучше всего подойдёт йога, которую уже второй сезон преподаёт в Театре «У Моста» Евгений.

Евгений Труфанов, педагог по йоге: "Когда я осмелился обратиться к Сергею Павловичу, он мне сказал, наконец-то ты к нам пришёл!".

После занятий йогой чувствуется особый душевный подъём, который как раз необходим для премьерного спектакля "Сваха". Здесь артисты много двигаются, поют и танцуют. Это легкая комедия-водевиль, поставленная по пьесе американского драматурга Торнтона Уайлдера. В спектакле много рок-н-ролла, песен и танцев.

Для работы над "Свахой" из Москвы приехал режиссер-постановщик Владимир Берзин. По его мнению, "Сваха" это не просто история двух парней, которые решили оттянуться в Нью-Йорке, в ней заложена глубокая философия о мужчине, о женщине, о мире. То, что соответствует высокой комедии.

Владимир Берзин, режиссёр (г Москва): " Люди должны позволить себе быть людьми, услышать дух, который живёт в них. Другая тема, что любой человек, даже прагматичный человек, нуждается в любви".

Как раз такого прагматичного и состоятельного человека, мистера Вандергельдера, играет Владимир Ильин. Для того чтобы зритель поверил в его состоятельность, он много наблюдал за реальными людьми.

Владимир Ильин, актёр театра "У Моста": "Это же всегда такая собирательная работа. Наблюдаю за депутатами, за состоятельными людьми, как они управляют, как ведут себя".

На небольшой сцене театра «У Моста» опять же московский художник Владимир Ковальчук создал 3 локации, которые упоминаются в пьесе - это мастерская, магазин и город Нью-Йорк.

Владимир Ковальчук, художник (Москва): "Каждая сцена имеет свои особенности, это знает любой сценограф, но это сцена особенно специфическая. У нее сейчас изменилась глубина, и даже когда ставишь свет, она очень маленькая, ни карманов, ни штанкетов нет, и потому приходится очень изощряться".

Четыре дня подряд, начиная с 23 июня на сцене Театра «У Моста» будут показывать "Сваху", а вот останется ли она в постоянном репертуаре, решат уже пермские зрители.