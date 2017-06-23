Пермский школьник отправится на международные олимпиады по географии

Самый умный 10-классник. Ученик школы №146 Михаил Селюгин вошел в состав российской сборной, которая летом отправится на две международные олимпиады по географии. Михаил вместе с командой школьников-географов из Перми и Пермского края участвовал в финале всероссийской олимпиады школьников в Нижнем Новгороде в апреле. Оттуда ребята привезли 5 дипломов. Сейчас он готовится к международному этапу, на котором выступит в качестве одного из ведущих участников российской сборной. Кстати, за свои знания ребята уже получили главную награду – возможность поступить в любой вуз на профильную специальность, сдав ЕГЭ не менее, чем 75 баллов.