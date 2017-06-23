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Пермский школьник отправится на международные олимпиады по географии

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школьник

Самый умный 10-классник. Ученик школы №146 Михаил Селюгин вошел в состав российской сборной, которая летом отправится на две международные олимпиады по географии. Михаил вместе с командой школьников-географов из Перми и Пермского края участвовал в финале всероссийской олимпиады школьников в Нижнем Новгороде в апреле. Оттуда ребята привезли 5 дипломов. Сейчас он готовится к международному этапу, на котором выступит в качестве одного из ведущих участников российской сборной. Кстати, за свои знания ребята уже получили главную награду – возможность поступить в любой вуз  на профильную специальность, сдав ЕГЭ не менее, чем 75 баллов.

 

 

Метки: в Перми, Общество, Образование

Опубликовано: 23.06.2017 в 14:43 в рубрике - Вести Пермь

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