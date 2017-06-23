Басеги во всей красе
В Законодательном собрании в рамках проекта «Парламентская библиотека» состоялось открытие фотовыставки, посвященной государственному заповеднику «Басеги». Здесь же прошла презентация подарочного издания фотоальбома с видами уральской природы. Книга выпущена в Год экологии в России и показывает заповедник сквозь призму всех четырех времен года.
Армен Гарслян, депутат Законодательного собрания Пермского края, считает: "Это уникальная природа. Конечно, он открыт, туда можно ездить, но не так массово, как в остальные места. Но наша с вами задача путем издания этих книг показать, что можно это все смотреть, для того чтобы последующему поколению было что смотреть".
Заповедник «Басеги» в этом году отмечает свой 35-летний юбилей. На сегодня это уникальная территория, где удалось сохранить нетронутые леса Среднего Урала. Доступ в заповедник строго ограничен, для того чтобы максимально обезопасить природу от воздействия человека. Новый фотоальбом дает представление о красоте родного края.
Елена Ульянова, директор государственного заповедника «Басеги», отмечает: "Этот фотоальбом и серия фотовыставок - это как раз те действия, которые призваны привлечь внимание жителей Пермского края к нашей особо охраняемой природной территории. Через красоту понимание того, что есть эта наша территория для природного комплекса нашего региона".
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Прикамье клещи напали на 6796 человек
Девочку, пострадавшую на Фестивале хоров, выписали из больницы
В деревне Мостовой дотла сгорел двухэтажный дом
В ДТП с мотоциклом погибли два человека
Чусовой ждет инвесторов
В Перми вспомнили героев прошлого и настоящего
22 июня жизнь разделилась на до и после
В Перми риелторы присваивали деньги доверчивых клиентов
Здоровьем жителей КУБа занялись пермские специалисты
Прикамские больницы на грани дефолта
Добавить комментарий: