Басеги во всей красе

В Законодательном собрании в рамках проекта «Парламентская библиотека» состоялось открытие фотовыставки, посвященной государственному заповеднику «Басеги». Здесь же прошла презентация подарочного издания фотоальбома с видами уральской природы. Книга выпущена в Год экологии в России и показывает заповедник сквозь призму всех четырех времен года.

Армен Гарслян, депутат Законодательного собрания Пермского края, считает: "Это уникальная природа. Конечно, он открыт, туда можно ездить, но не так массово, как в остальные места. Но наша с вами задача путем издания этих книг показать, что можно это все смотреть, для того чтобы последующему поколению было что смотреть".

Заповедник «Басеги» в этом году отмечает свой 35-летний юбилей. На сегодня это уникальная территория, где удалось сохранить нетронутые леса Среднего Урала. Доступ в заповедник строго ограничен, для того чтобы максимально обезопасить природу от воздействия человека. Новый фотоальбом дает представление о красоте родного края.

Елена Ульянова, директор государственного заповедника «Басеги», отмечает: "Этот фотоальбом и серия фотовыставок - это как раз те действия, которые призваны привлечь внимание жителей Пермского края к нашей особо охраняемой природной территории. Через красоту понимание того, что есть эта наша территория для природного комплекса нашего региона".