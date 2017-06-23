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В Перми риелторы присваивали деньги доверчивых клиентов

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светлый путь

Дорогие машины и богатые дома - неизвестно, на какие средства нажитые. Возможно, преступным путем, но это проверит следствие. А пока о двух арестованных гражданках можно сказать лишь то, что они искусно научились втираться в доверие. Иначе невозможно объяснить, зачем люди за понравившуюся им квартиру расплачивались не с ее хозяином, а с риелторами, которые в итоге поддались искушению и деньги присвоили.

Кадры полицейской съемки. Оперативники задерживают девушку. По версии следствия она обманывала тех, кто хотел купить или продать недвижимость. Саму ее выводят из хорошей машины. А происходит все во дворе нового дома, в котором она живет.

Оперативники изымают документы и задерживают вторую сотрудницу агентства недвижимости «Светлый путь». Их подозревают в обмане и хищениях денег клиентов.

Кирилл Шенкуров, начальник отделения ОСО УР УМВД России по г. Перми: "Искали клиентов в сети интернет или по объявлениям различным. Находили клиентов, предлагали свои услуги - в том, что они будут сопровождать сделку, помогать оформлять документы, подыскивать жилье".

Какой-то новой хитрой схемы не было. Втирались в доверие. Сначала делали свою работу добросовестно. А потом просили перевести деньги им, якобы для сохранности. Так и вышло у доярки Елены, она потеряла около 400 тысяч.

Елена Копытова, пострадавшая: "Продала в Кизеле квартиру, эти деньги перевела ей на счет, ну якобы на месяц она у меня их взяла. Сколько у нас сделок было, она меня не обманывала. С праздниками меня поздравляла, в доверие вошла".

Общая сумма ущерба около 1,5 миллионов рублей.

Агентство находилось в самом центре Перми, в офисном здании на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Екатерининской. А вот клиентов, напротив, искали за чертой города. Вероятно, надеясь на их юридическую неграмотность.

По иронии в бывшем офисе «Светлого пути» сейчас тоже агентство недвижимости. Сотрудники говорят, что к ним уже заходили минимум пятеро пострадавших, искали тех самых женщин.

Овчинникова

Мария Овчинникова, сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю: "Уголовные дела возбуждены по статье 159 ч. 2 и ч.3 УК РФ. Это «мошенничество, совершенное группой лиц» и «мошенничество, совершенное в крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы".

Пока в полицию обратились четверо пострадавших. Не исключено, что в действительности обманутых было намного больше.

 

Данил Гусельников

Метки: в Перми, Общество, Деньги

Опубликовано: 23.06.2017 в 10:43 в рубрике - Вести Пермь

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