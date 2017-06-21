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«DaDaDa»: новая платежная карта с новыми бонусами

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В Прикамье начали выдавать банковские карты, расплачиваясь которыми можно возвращать себе 10% от суммы покупки. Список точек, где действует такая система, постоянно расширяется. Как это работает?

Новая карта и уникальные возможности. Для студентки заочного отделения Алёны Мальгиновой экономить на ежедневных расходах - покупках в магазине или на заправке - задача не из легких, часто семейного бюджета на все не хватает.

Алёна Мальгинова, студентка экономического факультета ПГНИУ: "Я учусь на заочном отделении и работаю. Поэтому интересуюсь любыми способами, как сэкономить на покупках. Больше всего меня заинтересовала карточка «DaDaDa».

Одно из главных преимуществ платежной карты «DaDaDa» - это система кэшбэка. Вы заправляетесь на АЗС или покупаете продукты в магазине, и часть средств через какое-то время возвращается вам обратно.

Процесс оформления карты «DaDaDa» занимает совсем немного времени, в итоге - в руках у клиентов полноценная банковская карта, действующая на территории Российской Федерации и за ее пределами. Ежегодное бесплатное обслуживание, а гарантом сохранения средств на карте выступает государство.

Юлия Боронникова, старший менеджер по обслуживанию клиентов АКБ «Проинвестбанк» (ПАО): "Главное преимущество платежной карты в ее удобном и быстром получении, бесплатном обслуживании и длительном сроке действия - пять лет. Она является полнофункциональной банковской картой, в ее сервис входит возможность зачисления заработной платы, смс-информирование".

Сейчас с этой картой можно оплатить покупки в крупных торговых сетях, на автозаправочных станциях, в туристических фирмах, всего в более чем двадцати торговых точках и интернет-магазинах, и с каждым днем география «DaDaDa» только увеличивается. С более подробным списком можно ознакомиться на сайте.

Анастасия Костарева, руководитель ООО Система поддержки покупателей «DaDaDa»: "На сегодняшний день платежными картами «DaDaDa» пользуется больше 200 человек, в наших планах увеличить их количество до 20-30 тысяч к концу года.

Хоть новая платежная карта «DaDaDa» только начала работать, первые клиенты уже пользуются ее бонусами. В течение месяца Алёна Мальгинова четыре раза пользовалась услугами автомойки, расположенной рядом с домом, и оплачивала ее услуги картой. Пятый визит оказался бесплатным.

Алёна Мальгинова, студентка экономического факультета ПГНИУ: "Расплачиваясь платежной картой «DaDaDa», я получила обратно 625 рублей, получается, что пятая мойка бесплатно".

 

Артём Казин

Метки: в Перми, Общество, Деньги

Опубликовано: 21.06.2017 в 11:52 в рубрике - Вести Пермь

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