Долги довели: житель Кунгура поджёг себя в кабинете судебного пристава

ЧП случилось в службе судебных приставов в Кунгуре. Один из посетителей прямо на глазах сотрудников облил себя горючей жидкостью и поджег. По одной из версий, таким образом он выразил протест о списании с его счета 10 тысяч рублей долга.

"Я бы не хотел, чтобы кто-то меня видел!", - рассказал мужчина после случившегося.

А за несколько часов до этого он был в центре внимания. Пришёл в местный отдел службы судебных приставов, в кабинете на втором этаже облил себя горючей жидкостью и поджёг.

На тот момент в кабинете находилось четыре сотрудника, горящий мужчина по сути преградил части сотрудников выход наружу.

Александр Швалёв был на первом этаже, только пришёл на работу - и услышал крики наверху, побежал туда. В кабинете действовал уже исходя из ситуации - попытался мужчину, который уже облился бензином, успокоить - но тот решил по-другому.

Александр Швалёв, судебный пристав: "Я схватил кулер с водой, сразу его облил. Другой судебный пристав тоже среагировал, принёс огнетушитель и потушил все очаги возгорания.

Вызвали полицию, скорую, которая отвезла обгоревшего мужчину в городскую больницу. Главный врач рассказал, что была проведена первичная хирургическая обработка, сейчас пациент находится под наблюдением.

Вадим Кириллов, главный врач Кунгурской городской больницы: "Состояние пациента средней степени тяжести, он адекватен, он самостоятельно передвигается, он проговаривает те вещи, которые с ним произошли".

Виной всему долги - это одно из основных предположений. Мужчина задолжал налоговой 18,5 тысяч рублей. Приставы в рамках исполнительного производства списали со счёта должника порядка десяти тысяч. Вполне вероятно, для мужчины это и стало причиной столь отчаянного поступка. Сейчас в этом будет разбираться Следственный комитет. Дело пока не возбуждали.

Виталий Игнатенко, руководитель Кунгурского МСО СУ СК РФ по Пермскому краю: "Проводится комплексная проверка во всех направлениях. К как в отношении приставов, это доведение до самоубийства, статья 110, так и действия виновного лица по статье 318 - причинение телесных повреждений при исполнении своих должностных обязанностей".

Сейчас из отдела судебных приставов изъяли документы, связанные с этим делом, предстоит экспертиза телесных повреждений мужчины. Кроме того, если потребуется, будет проведено и судебно-психиатрическое исследование самоподжигателя. Ведь никто не гарантирует, что он вновь не решится на подобный шаг.