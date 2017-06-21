Под крылом самолета: В Перми отметили День ветеранов авиационной промышленности

День ветеранов авиационной промышленности отметили на площади возле монумента МиГ. Буквально через неделю в Перми будут праздновать столетие легендарного конструктора Павла Соловьева. Поэтому сегодняшние торжества стали своеобразной генеральной репетицией перед масштабной датой.

На этот раз под крылом самолета вовсе не тайга. На праздник под белоснежным МиГом собираются ветераны «Авиадвигателя». Валерий Снегирев 40 лет здесь отработал фрезеровщиком, рядом с проходной родного завода ностальгии не избежать.

Валерий Снегирев, ветеран АО «ОДК «Авиадвигатель», вспоминает: "Очень мне нравилось работать и сейчас, когда уже на пенсии, периодически вспоминаю эти годы, работа была интересная, коллектив был дружный".

День ветеранов на предприятии праздник традиционный, но на этот раз здесь собирается рекордное количество участников - более шестисот.

В этом году «Авиадвигатель» празднует особую дату - 100 лет со дня рождения известного конструктора Павла Соловьева. Но сегодняшний праздник показывает, что история предприятия - это не просто памятник, а живые люди.

Возложение цветов к памятнику Соловьеву - это тоже дань традициям, которые на предприятии стараются бережно хранить. Именно старшее поколение передает молодежи весь накопленный багаж знаний и даже сейчас по время экскурсии могут подсказать.

Александр Иноземцев, генеральный конструктор АО «ОДК «Авиадвигатель»: "Молодежь пусть терпит, но там же опыт такой, что могут что-то и подсказать. Хотя, конечно, технологический скачок на фирме колоссальный за последние годы. Я думаю, что они будут в некотором шоке, кто давно не был, от тех изменений, которые у нас произошли".

За последнее десятилетие оборудование предприятия действительно кардинально изменилось. Все больше операций выполняют роботы. Но связь поколений здесь стараются поддерживать в полной мере.

Татьяна Снитко, директор по работе с персоналом АО «ОДК «Авиадвигатель»: "С одной стороны, мы привлекаем молодежь, а с другой стороны мы чтим тех, кто отработал у нас 30-40 лет и благодаря чьему труду мы сегодня конкурентоспособная фирма".

Александр Васильев и сегодня читает чертежи. В этом конструкторском бюро он отработал более 60 лет, начинал еще при Аркадии Швецове, Павла Соловьева помнит молодым. В свое время он работал над созданием камер сгорания всех современных двигателей. И сегодня, как говорит, пришло время дать дорогу молодым.

Александр Васильев, ветеран АО «ОДК «Авиадвигатель», уверен: "Молодежь в будущем будет такой же талантливой и займет такие же высокие посты, несомненно".