В Перми обновили парк машин скорой помощи

Первые 16 новеньких машин скорой помощи передали центральной подстанции Перми, еще 37 автомобилей в ближайшие дни поступят и в другие районы города. Как заявлено, транспорт соответствует самым современным стандартам и оснащен хорошим оборудованием.

Виктор Елькин сядет за руль одной из 52-х машин, которые передали городским подстанциям скорой помощи. Говорит, комфорт - всегда в мелочах. Обычные носилки здесь дополнили кресельными. Такие будут незаменимы, если нужно перевезти больного на лифте, а в случае ДТП позволят госпитализировать сразу двоих пострадавших. Стандартный вариант тоже претерпел изменения.

Виктор Елькин, водитель автомобиля «скорой помощи» подстанции Дзержинского района г.Перми: "Если раньше нужно было какие-то рычажки нажимать, это было не очень удобно. Здесь носилки складываются автоматически. Просто двигаешь, всё - носилки на месте".

Это лишь часть требований нового ГОСТа. Именно им руководствовались при проведении аукциона на поставку машин. В том, что новые автомобили соответствуют всем правилам, убедился и глава региона Максим Решетников. 16 автомобилей передали центральной городской подстанции. Девять отправятся в Дзержинскую.

В салоне есть то, что раньше считалось непозволительной роскошью. К примеру, климат-контроль. Можно включить кондиционер или зимой печку. Есть специальное кресло для родственников. Эта разница особенно чувствуется на контрасте со старыми автомобилями, которые пока вынуждены ездить на вызовы.

Новые машины получат также подстанции Свердловского и Мотовилихинского районов. Для остальных проведут повторный аукцион, как заявлено, с условиями не менее жёсткими.

Максим Решетников, и.о.губернатора Пермского края: "Мы вот этим конкурсом закрыли две трети потребности, на оставшуюся треть тоже объявим конкурс. Но надо сказать, что мы будем заниматься медицинским транспортом не только в Перми и пермской агломерации, будем заниматься медицинским транспортом и в центральных районных больницах".

А Виктору Елькину предстоит подготовить новую машину к первому выезду, который состоится уже 1 июля.